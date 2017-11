Barrages - Chiellini : ''On a touché le fond'' Giorgio Chiellini accusait le coup après la déroute italienne contre la Suède mais le défenseur de la Juventus a voulu donner un discours mobilisateur tout de même : ''On aura besoin du soutien de tout un peuple pour retrouver notre vrai niveau. On a touché le fond. Mais pour les plus jeunes, c'est l'occasion de faire preuve d'une belle unité et d'assurer le futur du football italien. C'est tout ce qui compte'', assure le vieux sage.

Catégorie: Matches Internationaux

Date: 2017-11-14 11:15:01