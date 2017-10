Catalogne - Zidane: "Ne pas penser au contexte"

C'est dans un contexte politique et social tendu que le Real Madrid se déplace à Gérone dimanche, avec en toile de fond la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Mais pour Zinedine Zidane, ce match dans l'un des fiefs séparatistes de la Catalogne ne doit surtout ''pas être spécial. On regarde ce qui ce passe, on suit l'actualité, mais il faut se concentrer juste sur notre match'', assure Zidane.

Catégorie: La Liga News (French)

Duré: 30 secondes

Date: 2017-10-28 15:30:01