Ils étaient invaincus et 3e de Ligue 1 après 7 journées, ils sont aujourd’hui retombés dans le ventre mou du classement. Depuis leur cinglante défaite face au PSG le 30 septembre, les Girondins n’y arrivent plus. Entre les deux trêves internationales, leur bilan est famélique : un nul et surtout 3 défaites consécutives sans inscrire le moindre but. Il est donc urgent de réagir, dès ce dimanche soir à domicile face à Marseille.

Date: 2017-11-19 13:00:01