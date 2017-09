Foot - L1 - PSG : Le PSG fait le spectacle contre Bordeaux

VIDÉO FOOT - C'était le choc des invaincus de la Ligue 1, et pourtant le PSG a remporté sa victoire la plus spectaculaire de ce début de saison (6-2). Neymar, Cavani et Mbappé ont tous marqué.

Duré: 99 secondes

Date: 2017-09-30 21:00:01